Det tyske havneselskab Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) har bestilt en tankstation til brint hos ingeniørfirmaet Linde Engineering.

Brintstationen skal bl.a. betjene lastbiler og terminaludstyr som gaffeltrucks, der drives ved hjælp af brint, og forventes at blive klar i løbet af 2023, fremgår det af en meddelelse fra HHLA.

Den bliver en del af et testcenter for brintdrevet havnelogistik i Hamburger Hafens containerterminal, Tollerort.

”Med bygningen af tankstationen er den påkrævede infrastruktur nu ved at blive skabt for at fremskynde overgangen til udledningsfri tungt gods-logistik og havneoperationer, og at fremme dekarboniseringen af logistik,” siger chefen for HHLA Hydrogen Network, Georg Böttner, ifølge meddelelsen.