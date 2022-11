Ugens bedste på ShippingWatch

Kritik af ny CII-klausul

Debatten om de nye klimaregler, der træder i kraft den 1. januar, CII, fortsætter, selvom Bimco har udsendt den klausul, som redere og operatører skal kunne læne sig op ad. Et eksempel med seks skibe viser absurditeten i indekset.

Foto: Carsten Lundager/lauritzen Bulkers

Maersk i nyt forlig om sexchikane

Foto: Jens Dresling

Få dage efter at Maersk indgik et fortroligt forlig med den tidligere skibskadet Hope Hicks, indgik rederiet et nyt forlig med en anden sagsøger, den kvindelige skibskadet ’Midshipman Y’

EU kæmper for aftale om prisloft

Det annoncerede prisloft på russisk olie bliver diskuteret heftigt i EU, hvor landene ikke er enige om, hvor loftet skal ligge.

Metan og lattergas med i aftale om CO2-kvoter

Foto: Yves Herman

Danske Rederier er yderst tilfreds med det udspil til, hvordan shippingindustrien skal inddrages i en CO2-kvoteordning.

Containerrater bryder gennem gulvet

Foto: Port of Philadelphia

Containerraterne er brudt så meget gennem gulvet, at de er under, hvad man kan betegne som normalt.

Udflagning vil ikke have den store effekt

Foto: Marcus Emil Christensen

Overvismand Carl-Johan Dalgaard mener ikke, det vil have den store effekt for dansk økonomi, hvis rederierne vælger at flage ud, hvis der bliver pillet ved tonnageskatten.

Og så er Carsten Mortensen på vej med ny shippingfond.

Mandag bliver der afsagt dom i sagen om den formodede pirat, som fik amputeret det ene ben efter at have været i ildkamp med Esbern Snare i november sidste år

