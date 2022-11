Havnearbejdere nedlægger arbejdet i Oaklands største terminal

Den amerikanske vestkyst er igen ramt af udfordringer for skibstrafikken, hvor havnearbejderne i Oakland mandag har indstillet arbejdet i den største terminal.

Det skriver Journal of Commerce.

Havnearbejderne hører under fagforbundet International Longshore and Warehouse Union (ILWU), som længe har forhandlet med arbejdsgiverne om en ny overenskomst - uden et resultat. Det er i den forbindelse, at havnearbejderne mandag bremsede terminalens drift.

Det skete ifølge mediet ved, at arbejderne satte røde mærkater på alt udstyr i terminalen, Oakland International Container Terminal, og derefter skulle vente på, at udstyret blev inspiceret af mekanikere. Fremgangsmåden beskrives af en anonym kilde som en ”manøvre”, der i praksis tvinger alt lastning og losning til at gå i stå.

Mandag aften dansk tid var arbejdet endnu ikke sat i gang, og det er fortsat uklart, hvor længe forstyrrelserne vil vare ved, skriver Journal of Commerce.

Terminalen er den travleste i Oakland og håndterer 70 pct. af de volumener, der kommer ind i havnen, som ligger tæt på San Francisco i Californien.

Den amerikanske vestkyst har været stærkt udfordret efter coronakrisen, hvor problemerne især har kredset om de travle havne i Los Angeles og Long Beach. Her har flaskehalse og problemer med at håndtere de store fragtmængder skabt lange køer af skibe, der dog er blevet nedbragt betragteligt i løbet af andet halvår.

En ny overenskomst skulle oprindeligt have været forhandlet på plads den 1. juli, men forhandlingerne mellem fagforbundet ILWU og arbejdsgiverne - Pacific Maritime Association - er trukket ud.

Det har tidligere skabt frygt for strejker, og blandt andet fået afskibere til at flytte dele af deres fragter til USA’s østkyst.

Havnearbejdere i Liverpool strejker igen - nu i to uger

Vigtig amerikansk havn kan blive ramt af terminalstrejke

Strejker kan forlænge flaskehalse i havnene året ud