Havnearbejdere i Liverpool strejker igen - nu i to uger

Havnearbejderne i Liverpool er igen på krigsstien i et langvarigt opgør med deres arbejdsgiver Peel Ports om en ny overenskomst.

Mandag indledte omkring 600 havnearbejdere en to uger lang strejke ifølge BBC, og det er anden gang, havnearbejderne nedlægger arbejdet i den travle havn. Den første strejke varede otte dage og fandt sted fra den 11. til den 17. oktober.

Havnearbejdernes fagforening, Unite, beskylder Peel Ports for at have trukket et forhandlingsudspil tilbage. Forhandlingerne ”endte i en farce, da den aftale, som var indgået mellem Unite og ledelsen (i Peel Ports, red.) blev trukket tilbage af bestyrelsen,” sagde Unites generalsekretær, Sharon Graham, ifølge BBC.

Peel Ports COO, David Huck, betegnede ifølge mediet den nye strejke som ”enormt skuffende” og sagde, at Unite nu har afvist seks lønudspil fra arbejdsgiveren i forhandlingerne.

Unite har afvist Peel Ports lønudspil med henvisning til, at udspillet indebærer en lønforhøjelse på 8,2 pct., hvilket ifølge Unite i praksis er en reallønstilbagegang for arbejderne, fordi inflationen allerede er højere end lønforhøjelsen.

Peel Ports siger selv, at deres udspil svarer til en lønfremgang på 10 pct.

Havnearbejdere i Liverpool og Storbritanniens vigtigste containerhavn, Felixstowe, har strejket på skift i de seneste måneder i utilfredshed med deres lønforhandlinger.

Det er første gang i flere årtier, at Storbritannien er ramt af havnestrejker, og arbejdsnedlæggelserne har medført store forsinkelser af containergods til og fra havnene.

