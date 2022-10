Belgien vil gøre Antwerpen til Europas brint-hub

Den store belgiske havn Port of Antwerp-Bruges går efter at spille en central rolle i belgisk og europæisk brint-produktion og import.

Det skriver havnen i en meddelelse, efter at landets regering har fremlagt en opdateret strategi for ambitionerne om at blive en førende spiller inden for det alternative brændstof, som ventes at spille en stor rolle i især shippings grønne omstilling.