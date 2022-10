Boskalis og partnere skal udvide terminal i Antwerpen for 335 mio euro

Boskalis skal stå i spidsen for et omfattende arbejde med at forny og udvide containerterminalen Europa Terminal i Belgiens Port of Antwerp, der er en af Europas største havne.

Nærmere bestemt skal hollandske Boskalis sammen med selskaberne Artes Roegiers, Artes Depret og Herbosch-Kiere udvide terminalen, der ejes af havneselskabet Port of Antwerp-Bruges for i alt 335 mio. euro, fremgår det af en pressemeddelelse.