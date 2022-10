Havneselskab varsler afskedigelser i strejkeramte Liverpool

Situationen ser ikke ud til at blive bedre for havnearbejderne i Liverpool, som gør klar til at gå strejke igen fra i morgen d. 11 oktober til 17. oktober.

Nu lyder det nemlig fra arbejdsgiveren Peel Ports Group, at man vil gå i gang med at undersøge mulighederne for afskedigelser som reaktion på faldende containervoluminer i havnen og lavere indtjening på grund af dalende fragtrater, skriver BBC.