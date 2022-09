Arbejdere indleder ny strejke i den britiske storhavn Felixstowe

Omkring 1900 havnearbejdere i den britiske storhavn indledte tirsdag en otte dage lang strejke og sluttede sig dermed til deres kolleger i Liverpool, som nedlagde arbejdet den 19. september i en strejke, der er planlagt til at vare to uger.

Det er anden gang inden for få uger, at havnearbejderne i Felixstowe nedlægger arbejdet i otte dage i utilfredshed med et lønudspil fra deres arbejdsgivere, CK Hutchison og Port of Felixstowe.