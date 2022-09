Tyfon trækker mod Shanghai og Asiens største havn

Asiens største containerhavn kan stå over for endnu en stor storm, når tyfonen Muifa trækker mod Shanghai.

Det skriver Bloomberg mandag.

Det amerikanske tyfon advarselscenter forventer, at tyfonen vil ramme havnene på Kinas østkyst onsdag.

Stormen Muifa følger tæt i hælene på supertyfonen Hinnamnor, som passerede forbi det vigtige skibsfartshub i sidste uge. Det lukkede midlertidigt Shanghais store containerhavn Yangshan.

Tyfonen befinder sig i øjeblikket øst for Taiwan og er på vej mod nordpå med maksimale vindstød på 185 km i timen, ifølge det amerikanske advarselscenter.

Sidste uges storm fik skibene til at forlade den store havnehub, og køen af skibe er stadig i gennemsnit over 50 dage, mens havneaktiviteten er ved at komme sig, skriver Bloomberg.

Mærsk og DSV er blandt de selskaber, der sejler til og fra den store containerhavn i Shanghai.

