Flaskehalse på retur i store nordtyske havne

Flaskehalsene i de store nordtyske havne, Bremerhaven og Hamborg, er lettet i de seneste uger.

Ifølge analysehuset FourKites ligger ventetiderne - for skibe og håndteringen af containere - i de to havne nu på henholdsvis 7,6 og 8,3 dage. For Bremerhavens vedkommende er det en nedgang på 20 pct. i forhold til samme tid i august.