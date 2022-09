Raterne mellem Shanghai og Los Angeles faldet med ni pct på en uge

Prisen for at få sejlet en container fra Shanghai til Los Angeles på den travle amerikanske vestkyst fortsætter ned.

I den seneste uge er prisen faldet 9,2 pct. til 5562 dollar for en af de typiske fyrrefodscontainere, og det er det laveste niveau siden maj 2021.

Det viser data fra World Container Index (WCI), der opgøres af konsulenthuset Drewry.

Priserne i spotmarkedet har været faldende de seneste 14 uger og understreger den tendens, som containerrederierne længe har forudset. De mange køer af skibe bliver langsomt nedbragt verden over, så det bliver nemmere for rederierne at styre kapaciteten ombord, og det får priserne til at falde.

Fra at der lå 109 containerskibe og ventede ud for Los Angeles i januar i år, er niveauet nu nede på otte skibe, skrev Bloomberg forleden.

Maersk forventede tidligere på året, at der ville ske en normalisering i løbet af andet halvår, men i begyndelsen af august skød rederiet forudsigelserne til fjerde kvartal i år.

Den højeste pris i løbet af det seneste år var i september sidste år, hvor der skulle betales 12.424 dollar ifølge indekset.

Fra Shanghai til New York på østkysten er prisen faldet 2,8 pct. til 9304 dollar den seneste uge.

Også fra Shanghai til Rotterdam i Europa er prisen nedadgående. Det koster nu 7583 dollar at få fragtet en fyrrefodscontainer efter et fald på 5,3 pct. fra forrige uge.

