Cosco-indtog i Hamborg-terminal støder på politisk modstand

Den kinesiske shipping-koncern Coscos plan om at blive medejer af en containerterminal i Hamborg Havn er stødt på politisk modstand i den tyske regering og centraladministration ifølge mediet Handelsblatt.

Cosco annoncerede for over et år siden, at virksomheden ønskede at overtage 35 pct. af aktierne Conteiner Terminal Tollerort ejet af Hamburg Hafen und Logistik (HHLA), men det kinesiske medejerskab skal godkendes af det tyske erhvervsministerium, og her kniber det med velviljen ifølge Handelsblatt.

Angivelig er den tyske erhvervsminister, Robert Habeck, modstander af et aktiesalg til den kinesiske shippingkoncern, fordi det vil give kineserne indflydelse på vigtig tysk havneinfrastruktur.

HHLA og Cosco har betegnet det kinesiske medejerskab som en ”strategisk investering”, som skal gøre Hamborg-terminalen Tollerort til Cosco’s foretrukne terminal i regionen.

HHLA’s bestyrelsesformand, Angela Titzrath, fremhævede det lange samarbejde mellem Hamborg Havn og kinesiske shippingvirksomheder, der har benyttet Tollerort-terminalen siden 1982.

”På den baggrund forfølger HHLA og Cosco på en gang en målsætning om at fremtidssikre CTT og at opnå et endnu stærkere samspil mellem kinesiske logistikstrømme i Hamborg,” sagde Angela Titzrath den 22. september sidste år i en pressemeddelelse.

Tysk afhængighed af Rusland og Kina

Men sidste år er længe siden i tysk og international politik. En ny regering er kommet til i Berlin, og i februar invaderede Rusland Ukraine og har brutalt udstillet Tysklands voldsomme afhængighed af russisk gas.

Siden har tyskerne arbejdet for at gøre landets energipolitik mindre sårbar i forhold til Rusland, og samtidig er Tysklands store økonomiske afhængighed af Kina begyndt at trænge sig på.

Det kinesiske regime under Xi Jinping rasler mere og mere med sablen, ikke mindst i forhold til Taiwan, og det tyske udenrigsministerium arbejder nu på en ny Kinastrategi i et forsøg på at tage højde for Kinas mere truende adfærd på den internationale scene.

Coscos planlagte terminal-investering i Hamborg kan blive et af de første ofre for en mere Kinakritisk linje i Berlin.

Cosco, der er kontrolleret af den kinesiske stat, overtog i 2016 den græske havne Piræus - en handel, der udløste stor international kritik af Grækenland, og Cosco har købt sig ind i flere havne verden over.

Tollerort-terminalen råder over mere end 1.200 meter kaj og 15,1 meters vanddybde, så ultrastore containerskibe kan anløbe terminalen.

Hamborg Havn har selv slået på, at havnen er det vigtigste knudepunkt for vareudvekslingen mellem Europa og Kina, og at hver fjerde container i havnen kommer fra eller skal til Kina.

