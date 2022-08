Rapport: Greenfield-projekter gør comeback i havnene

De gode tider i containerbranchen får havnene til at udvide kapaciteten, og en vigtig del af udvidelsen bliver optaget af projekter, der bygges helt fra bunden – frem for at udvide noget allerede eksisterende.

Ifølge Drewry har operatørerne af havneterminaler fået en ”øget appetit på de mere risikable greenfield-projekter for at levere langsigtet vækst.”