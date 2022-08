Strejke i britisk nøglehavn vil lægge yderligere pres på forsyningkæderne

Havnearbejderne i Felixstowe i Storbritannien har kurs mod en strejke på otte dage fra d. 21. til 29. august, og det vil lægge yderligere pres på de allerede anstrengte forsyningskæder for containerrederierne.

Det er skriver Vessels Values senior trade flow analyst, Vivek Srivastava, i en opdatering, efter havnearbejderne denne uge afviste et tilbud fra terminalejeren Hutchinson Ports om en bonus på 500 pund for at aflyse strejken.