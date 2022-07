Forstyrrelser og strejke truer Storbritanniens største containerhavn

Havnearbejdere i den britiske containerhavn i Felixstowe planlægger en strejke, hvilket truer de i forvejen pressede forsyningskæder ind og ud af landet.

Fagforeninger og britiske ministre er i strid om lønstigninger for havnearbejdere i kølvandet på inflationen. Den britiske fagforening Unite the Union kaldte havneoperatørernes tilbud om en lønstigning på 5 pct. for uacceptabelt, siden den britiske forbrugerinflation for juni lå på 8,2 pct.