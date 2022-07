Dagen efter stor kornaftale: Rusland har angrebet vigtig ukrainsk havn for eksport

Russiske missiler har lørdag angiveligt ramt havnen ved Ukraines strategisk vigtige by Odesa, der ligger ud til Sortehavet.

Det oplyser Ukraines militær på kommunikationstjenesten Telegram.

”Fjenden angreb Odesas havn med krydsermissiler. To missiler blev skudt ned af forsvarsstyrker, og to ramte havnens infrastruktur,” lyder det.

Det påståede angreb sker, dagen efter at Rusland og Ukraine underskrev en aftale om korneksport. Odesa spiller en vigtig rolle i forhold til eksporten.

FN’s generalsekretær, António Guterres, bekræftede fredag under en ceremoni i Tyrkiet, at Ukraine og Rusland ville åbne for eksport af hvede.

Det betyder, at der vil blive åbnet for hvedeeksport fra Odesa og to andre ukrainske havne: Tjernomorsk og Pivdennyj.

Ukraine og Rusland indgår aftale om korneksport