Rusland fordømmes for angreb: Forkasteligt og skammeligt

Der bliver rettet kraftig vestlig fordømmelse mod Rusland, efter at landet lørdag angiveligt har angrebet den sydvestlige havneby Odesa i Ukraine.

Angrebet har fundet sted under et døgn efter en banebrydende aftale mellem Ukraine og Rusland. Den åbner for, at der igen kan eksporteres korn fra netop Odesa og to andre ukrainske havne ud til Sortehavet.

Lørdag er Odesas havn så blevet ramt af to missiler.

Det bliver kritiseret hårdt af blandt andre EU’s udenrigschef, Josep Borrell.

”At angribe et mål for korneksport dagen efter en skelsættende aftale er i særdeleshed forkasteligt, og det viser igen Ruslands totale tilsidesættelse af folkeretten og internationale forpligtelser,” skriver han på Twitter.

USA’s ambassadør i Ukraine, Bridget Brink, kalder angrebet for ”skammeligt”.

”Rusland bliver ved med at bruge mad som et våben. Rusland skal stilles til ansvar,” skriver ambassadøren på Twitter.

Ruslands flåde har under krigen blokeret for eksport af korn fra de ukrainske havne. Det betyder, at flere millioner ton korn har ophobet sig i havnene.

Det er det korn, som den nye aftale åbner for at få eksporteret.