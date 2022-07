Tyske havnearbejdere vender tilbage til arbejdet

Havnearbejdere i en række vigtige nordtyske havne genoptog lørdag arbejdet efter at have lammet aktiviteten i havne som Hamborg, Bremen og Wilhelmshaven i 48 timer.

Dermed satte de et foreløbigt punktum på de mest omfattende tyske havnestrejker i over 40 år. Ifølge flere tyske medier herunder NDR har arbejdsnedlæggelserne i de seneste uger rundet 80 timer – inklusive den seneste store strejke, der varede to døgn.