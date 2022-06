Rønne Havn vil fremrykke havvindudvidelse

Planerne om havvind vokser i disse år, og det kan mærkes på Rønne Havn. Her vil havnen således fremrykke sin storstilede investeringsplan for at blive hurtigere klar til de kommende havvindprojekter i Østersøen.

”I de næste mange årtier skal der opsættes enorme mængder havvind i hele verden og også her i Østersøen. Som havn står vi derfor midt i en spændende tid og med en unik mulighed for at udnytte Bornholms unikke position til at tiltrække mere forretning og vækst til øen,” siger Lars Nordahl Lemvigh, adm. direktør i Rønne Havn