Odense Havn åbner for private investorer i kommende millardinvestering

Der fuld gang i de danske planer om at øge den grønne energiudvinding fra havvind, og for at kunne følge med lægger Odense Havn nu op til at bygge en ny logistikhub inde i landet, en såkaldt dry port.

Hvis projektet lykkes, vil det blive landets største med et areal på en lille mio. kvm og med en bygningskapacitet på op til 500.000 kvm.