Containermængder begynder at vokse i amerikanske storhavne

Godsmængderne i USA’s største containerhavn, Port of Los Angeles, stiger igen, og for første gang i to måneder forventer den amerikanske vestkysthavn, at godsmængderne vil overgå volumen i samme periode sidste år, skriver Bloomberg.

Ifølge Port of Los Angeles’ trackingsystem ventes i alt 26 containerskibe med en samlet kapacitet på 127.000 teu at losse i havnen i denne uge, og det svarer til en vækst på 0,4 pct. i forhold til samme uge sidste år.