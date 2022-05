Analyse: Aarhus Havn skaber mere end 17.000 job

”Havnens betydning for Aarhus og det øvrige Danmark bliver løbende diskuteret. Derfor er det vigtigt for os at få et klart billede af, hvad havnen bidrager med.”

Sådan lød det tirsdag i en pressemeddelelse fra Aarhus Havns direktør, Thomas Haber Borch, da han præsenterede en ny analyse af Aarhus Havns jobskabelse. Den viser, at havnens aktiviteter genererer 17.255 job i hele Danmark, mens en undersøgelse i 2017 kom frem til 9.560 – med havnedirektørens ord »en stigning på over 70 pct.«.