Næsten 500 tørlastskibe venter på at aflevere deres last i kinesiske nøglehavne

Hundreder af skibe fyldt med råstoffer som korn, kobber og jernmalm venter i disse dage på at lægge til kaj i Shanghai og flere andre havne i nærheden for at komme af med deres last.

Antallet af skibe i venteposition er steget betydeligt siden nedlukningen af millionbyen for godt to uger siden på grund af covid-19. Shanghai har oplevet en voldsom stigning i smittetilfælde, der søndag slog rekord med mere end 26.000.