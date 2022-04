Marlog-formand efter konkurs: "Vi har kigget på enhver mulighed"

Ifølge Peder Gellert, der er formand for den konkursramte brancheorganisation for maritime erhverv og logistik, Marlog, var konkursen reelt den eneste mulighed, da der ikke er nogen reserver at bruge af efter et stort underskud i 2021.

Det skriver Søfart .

”Jeg kan love dig, at vi har kigget på enhver mulighed. Der er ingen vindere i en konkurssag. Vi har kigget på alle løsningsmuligheder sammen med revisor og advokat. Dette er faktisk den eneste kontrollerede nedlukning rent juridisk, som vi kunne have valgt,” siger han til mediet.

Mindre end to år efter stiftelsen måtte Marlog for nylig kaste håndklædet i ringen og erklære sig konkurs, og ifølge formanden havde den skæbne ligget fast i omkring 14 dage, før det blev meldt ud i fredags.

Organisationen blev stiftet af brancheforeningerne Danske Maritime, DTL, Danske Havne og Danske Rederier og havde flere end 200 medlemsvirksomheder i den maritime branche og logistiksektoren.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie MobilityWatch)

Det maritime klynge-sekretariat Marlog går konkurs