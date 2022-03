Kinesisk containerhavn på nedsat kraft som følge af corona-nedlukning

Containerhavn i Yangshan opererer i øjeblikket for nedsat kraft som følge af den delvise corona-nedlukning af Kinas største by og økonomiske kraftcentrum, Shanghai. Det skriver South China Morning Post.

Ifølge Hong Kong-avisen skyldes den lavere kapacitet at havnearbejderne i Yangshan, der en del af Shanghais gigantiske havneområde, arbejder i to skiftehold og opholder sig ellers i isolerede boliger i havnen. De samme regler gælder for Waiqaoqiaos containerhavn.

Både Yangshan og en anden containerhavn, Waiqaoqiao, er overbelastede i en sådan grad, at det går ud over effektiviteten. Ifølge logistikselskabet Crane Worldwide er der ikke nok havnearbejdere, og derfor mangler der hænder til at laste skibene.

Maersk har advaret sine kunder om mulige forsinkelser, ikke mindst forbi lastbilstransporten ind og ud af havneområdet er stærkt reduceret.

Shanghai iværksatte den 28. marts en ni dage lang nedlukning som følge af ny smittespredning af Covid-19. En halvdel af byen med de 26 mio. indbyggere vil være lukket ned i fire dage ad gangen. Nedlukningen er den største i Kina siden coronapandemiens start for to år siden.

Generelt er der blandt branchefolk usikkerhed om de langsigtede følger af nedlukningen. Mads Drejer, COO, i logistikselskabet Scan Global, siger til ShippingWatch, at det er for tidligt at sige, hvad konsekvenserne bliver, men at luftfragten ”giver en række udfordringer, da en række airlines har aflyst flyvninger.”

”På søfragt har vi mulighed for at omdirigere en stor del af den volumen, der går via Shanghai til andre havne i området, og så skal det understreges, at der fortsat er muligt at afskibe via Shanghai, så vi taler ikke en fuldstændig nedlukning.”

Ifølge shippinganalytikeren Lars Jensen fra konsulenthuset Vespucci Maritime er det fortsat usikkert, hvad nedlukningen vil indebære.

”Men den vil skabe markante krusninger i forsyningskæden i de kommende uger og måneder,” forudser han i en opdatering på LinkedIn.

