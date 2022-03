Første havne melder klar til grønne korridorer i Nordeuropa

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping er med til at etablere det første europæiske netværk af havne, som deltager i de såkaldte grønne korridorer, der skal sikre skibsfarten alternative brændstoffer i fremtiden.

Korridorerne blev udviklet i forbindelse med FN’s klimatopmøde COP26 sidste år ud fra ideen om, at havne på de vigtige shippingruter skal forpligte sig til at kunne levere grønne brændstoffer. På den måde skal de grønne korridorer være med til at lukke det led i kæden hen imod CO2-fri skibsfart, der handler om adgangen til ikke fossile brændstoffer i havnene.