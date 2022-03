EU's CO2-kvotesystem kan få skibe til at undgå EU-havne advarer Rotterdam Havn

Rotterdam Havn, der er Europas største, opfordrer EU-Kommissionen til at tage højde for rederiernes muligheder for at omgå EU’s planlagte CO2-kvote-system (ETS) for shipping.

Ifølge en meddelelse har Rotterdam Havn fået konsulenthuset CE Delft til at undersøge de mulige konsekvenser af EU’s planer om at inkludere shipping i ETS.