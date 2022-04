Amerikanske havnearbejdere har stærke kort på hånden men også meget på spil

De massivt pressede forsyningskæder står over for et kommende drama, der kan puste endnu mere til ilden og skabe endnu mere frygt for forstyrrelser, der ikke er råd til, hos alverdens afskibere.

I lyset af de massive udfordringer med overfyldte terminaler og flaskehalse, der har stået på under coronapandemien, er hele industriens – men især også politikerne i Washingtons – øjne rettet mod kontraktforhandlingerne, når havnearbejdernes magtfulde fagforening ILWU og terminalerne på USA’s vestkyst mødes for at forhandle nye kontrakter den 12. maj.