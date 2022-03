Havnene i Long Beach og Los Angeles kæmper for at kunne holde døgnåbent

LONG BEACH – De amerikanske containerhavne i Long Beach og Los Angeles står over for massiv vækst i mængden af containergods i de kommende år, og det presser de to havne, der er plaget af store forsinkelser og en lang kø af ventende skibe, til at effektivisere driften.

Sidste år håndterede de to havne 20,1 mio. teu sammenlignet med 15 mio. teu i 2015. Om otte år, i 2030, forventer havnene imidlertid, at de skal håndtere 28,3 mio. teu, som vokser yderligere til 40 mio. teu i 2040 ifølge direktøren for havnen i Long Beach, Mario Cordero.