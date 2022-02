DP Worlds containermængder steg knap ti pct i 2021

Et af verdens største havneselskaber, arabiske DP World, oplevede en stigning i antallet af håndterede containere på 9,4 pct. i 2021, skriver Reuters.

Stigningen fandt sted i et år, der i det hele taget var præget af det hektiske og kaotiske containermarked i kølvandet på coronapandemien, der satte kog i aktiviteten hos linjerederierne. I slutningen af 2021 var der dog tegn på, at hastigheden tog af, hvilket også gælder for omsætningen hos DP World.