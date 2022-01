Havnebestyrelse dropper discounthavn i Næstved

Efter et møde fredag bad formand for havnebestyrelsen i Næstved Kommune, Torben Johansen (K), sit byråd om betænkningstid i de næste seks måneder, hvor det skal undersøges, hvilken type havn, Næstved har brug for i fremtiden.

Det skriver Sjællandske og SN.dk.

"Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at havnen er et stort aktiv for Næstved. Men vi bliver nødt til at undersøge, hvad det er, kunderne efterspørger, og hvordan markedet ser ud i fremtiden. Derfor beder vi byrådet om at havnebestyrelsen får et et halvt års arbejdsro," siger Torben Johansen til Sjællandske Medier.

Carsten Rasmussen (S), der er borgmester i Næstved Kommune, fortalte i foråret sidste år, at havnens fremtidige placering hed Stenbæksholm, og at havnen maksimalt måtte koste 80 mio. kr. Efter fredagens møde gælder det ikke længere, og finansiering såvel som placering er dermed stadig uafklaret.