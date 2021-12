Rotterdam Havn rammer milepæl for containermængder

I et tumultarisk 2021 i verdens forsyningskæder melder Europas største containerhavn i Rotterdam om at have nået en milepæl for containermængderne.

Onsdag passerede antallet af containere i år 15 mio. teu i havnen. Det er ifølge havnen første gang, at en europæisk havn når det niveau, lyder det i en opdatering.