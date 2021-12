APM Terminals er påvirket af hackerangreb mod it-system

A.P. Møller-Maersk er påvirket af et globalt hackerangreb rettet mod et it-system, som koncernen bruger til at lægge vagtplaner og registrere arbejdstid i sine havneterminaler.

Den amerikanske leverandør UKG er blevet ramt af et såkaldt ransomware-angreb, som har fået flere af virksomhedens populære it-løsninger til at fryse til is.