USA-havne udskyder containergebyr igen

Havnene i Los Angeles og Long Beach har igen besluttet at udsætte deres opkrævning af strafgebyrer for containere, som ligger for længe i terminalerne.

Strafgebyret i de to havne på den amerikanske vestkyst er foreløbig udsat til den 13. december. Havnene varslede den 25. oktober, at de ville sætte gebyret i kraft for at komme de alvorlige flaskehalse, som skaber voldsomme forsinkelser, til livs.