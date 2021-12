Rønne Havn får medhold af landsretten i sag mod Danske Færger

Rønne Havn A/S har endnu engang fået medhold i, at Danske Færger A/S skal betale sin restgæld til den bornholmske havn og reetablere en række af de anlæg, rederiet benyttede, da de sejlede til havnen.

Sådan lyder det, efter landsretten torsdag har stadfæstet dommen fra byretten.