79 containerskibe i kø ved Long Beach og Los Angeles

Køen af ventende containerskibe ud for terminalerne ved Long Beach og Los Angeles på den amerikanske vestkyst er blevet en anelse kortere, men er fortsat lang, viser en ny optælling fra Vessels Value.

I øjeblikket ligger 79 skibe for anker og venter på at komme til kaj for at losse og laste, og det er et lille fremskridt i forhold til de 81 skibe, der lå i kø samme sted for 10 dage siden.