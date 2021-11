APM Terminals skal drive containerhavn i Louisiana

APM Terminals har indgået en aftale - et letter of intent - med containerhavnen Plaquemines Port, Harbor and Terminal District i Louisiana om at drive havnen fremadrettet.

APM Terminals vil blive operatør af den planlagte containerterminal og jernbanefaciliteter, som investorer udefra skyder penge i.

Det oplyser Maersk torsdag.

Havnen er i sit tidlige stadie til at blive udviklet til en dybvandshavn, som ligger blot 50 sømil fra Den Mexicanske Golf.

"Vi ser store muligheder i at indskrive en ny forsyningskæde i drejebogen for amerikanske im- og eksportører med denne lokation," siger Wim Lagaay, administrerende direktør for APM Terminals North America.

Han uddyber, at eksportører ønsker at sende varer til udlandet via en konkurrencedygtig havn, og importørernes ønske er at nå store markeder i både Syd- og Midtvesten.

"Vi ser frem til at arbejde sammen med Plaquemines Port Team, deres partnere og med statslige og lokale ledere for at sikre, at havnen fungerer på verdensklasseniveau som en succeshistorie i Louisiana," siger Wim Lagaay i meddelelsen.

Ifølge det lokale nyhedsmedie, New Orleans Local News, kommer projektet med havnen til at koste 1 mia. dollar.

