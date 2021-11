Amerikanske havne udsætter gebyr på strandede containere

De to store containerhavne på USA's vestkyst, Port of Los Angeles og Port of Long Beach, har besluttet at udsætte planlagte strafgebyrer på strandede containere i havnene.

Tidligere har det lydt, at gebyrerne skulle været trådt i kraft fra mandag 15. november. Det er dog besluttet at udsætte implementeringen af gebyrer til 22. november, fremgår det af en meddelelse mandag.