Maersks havneselskab vil vokse og kigger mod Afrika og Asien

APM Terminals er A.P. Møller-Maersks havneforretning. Den dækker over ca. 76 containerterminaler over hele verden, som har et tæt strategisk samarbejde med rederiet Mærsk.

A.P. Møller-Maersks havneselskab er i mål med flere års arbejde, som skulle vende forretning og forbedre finanserne.