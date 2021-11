Havnen i Los Angeles sætter strafgebyrer i kraft for forsinkede containere

Forsinkede containere kommer til at koste rederierne strafgebyrer, hvis de står og samler støv i terminalerne ved Los Angeles.

Havnekommissionen i Port of Los Angeles vedtog fredag at sætte de tidligere annoncerede gebyrer i kraft fra midten af november i et forsøg på at komme mængden af ophobede containere i terminalerne i Long Beach og Los Angeles til livs.