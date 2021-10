Flere containerskibe i kø ved Long Beach - færre globalt

Mens det samlede antal containerskibe, der ligger i kø for at komme i havn, er faldet verden over, er køen ud for Long Beach ved Los Angeles på den amerikanske vestkyst derimod blevet længere, viser en opgørelse fra analysehuset Vessels Value.

Globalt ligger 366 containerskibe for anker, mens de venter på at komme i havn, og det er en forbedring i forhold til slutningen af september, da 427 skibe lå i kø.