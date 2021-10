Det bliver en stor udfordring for havnen i Los Angeles at udvide åbningstiden

Havnen i Los Angeles på den amerikanske vestkyst har stillet præsident Joe Biden i udsigt, at man vil holde døgnåbent for at bekæmpe de store forsinkelser på fragt, men havneledelsen får brug for alle sine overtalelsesevner, hvis det skal blive til virkelighed.

"Der findes ikke et enkelt håndtag, vi kan trække i for at åbne alle dørene i dag," sagde havnens topchef, Gene Seroka, torsdag ifølge Reuters.