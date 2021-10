Veritas Petroleum Service advarer om skadelig bunkerolie i europæiske storhavne

Brændstof leveret til skibe i Amsterdam, Rotterdam og Antwerpen kan være af så dårlig kvalitet, at olien er skadelig for skibenes motorer, advarer testvirksomheden Veritas Petroleum Services. Rotterdam Havn overvejer styrket system for bunker-licenser.