Konkurrencemyndighed kigger australske havne i kortene

En håndfuld australske havneselskaber er under mistanke for presse priserne for deres service så højt op, at landets konkurrencemyndighed, ACCC, har sat en undersøgelse af havnene i værk ifølge australske medier.

Fem selskaber – Patrick Terminals, DP World Australia, Hutchinson Ports, Flinders Adelaide og Victoria International Container Terminal – driver de australske havne, og ifølge The Container Transport Alliance, der repræsenterer store containertransportører i Australien, er prisen for at losse en importcontainer i New South Wales femdoblet på fire år – fra 25 australske dollar i 2017 til 125 australske dollar i år.