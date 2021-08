Medier: Byråd vil granske havneselskab

Havneselskabet ADP, som Fredericia Kommune ejer 89 pct. af, skal underlægges en uvildig advokatundersøgelse på grund af mistanke om luksuriøse bilag. Det har et enigt byråd i kommunen afgjort ifølge Ekstra Bladet.

Avisen skriver, at en whistleblower skal have fremlagt nogle bilag fra havneselskabet, som beviser "et luksusliv i havnen" på selskabets regning. Det skulle bl.a. dreje sig om rejser, privilegier og private udgifter, som ADP har betalt.

Ifølge Ekstra Bladet foretrækker ADP at foretage en intern undersøgelse, hvilket skulle have fået kommunen til at true med en ekstraordinær generalforsamling. Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at indhente kommentarer fra flere aktører hos ADP og Fredericia Kommune.

Fredericia Dagblad mener at vide, at sagen handler om den tid, som førte op til Nils Skebys exit som havnedirektør i 2019.

Avisen skriver, at byrådet allerede har udpeget Horten til at lave en redegørelse af forløbet. Fokus skal bl.a. være på repræsentationsudgifter, skriver Fredericia Dagblad.

Et af Danmarks største havneselskaber ansætter ny kommerciel direktør

Fredericia Havn fordobler sin kapacitet til containere