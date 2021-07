Havnedirektør forudser rekord-import til USA langt ind i 2022

De amerikanske havne vil mærke presset fra landets forbrugere og deres tårnhøje efterspørgsel et godt stykke ind i næste år.

Det er vurderingen fra direktøren for en af landets største havne, Georgia Ports Authority.

"Vi ser nemt det her vare indtil det kinesiske nytår, og der er mange tegn nu på, at det kan vare endnu længere end det," siger havnedirektøren Griff Lynch til Bloomberg.

"Vi snakker med vores kunder hver dag, og de siger, at de stadig har lave varelagre."

Havnene på især den amerikanske veskyst men også på østkysten har så travlt med at håndtere de ekstraordinære volumener, at containerskibe mange steder ligger i kø og venter på at komme ind og aflevere deres last.

På østkysten er de største havne New York/New Jersey og Savannah i staten Georgia, hvor sidstnævnte håndterede 478.620 teu i maj. Det er mere end 100.000 teu over niveauet fra maj 2019, skriver Bloomberg.

