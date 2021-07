Mærsk ser bedring i trængt havn i Kina

Flaskehalsene i den kinesiske havn Yantian er ved at lette, skriver Mærsk i en besked til sine kunder ifølge Bloomberg News.

Lettelsen har betydet et løft i produktiviteten til 85 pct. af det normale niveau.

"Forstoppelsen i Yantian er ved at lette, men det bør noteres, at når én havn er påvirket, kan det blive en nedadgående spiral for nabohavne," skriver Mærsk i beskeden.

