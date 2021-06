Argentinske havnearbejdere strejker for adgang til coronavacciner

Argentinske havnearbejdere på tværs af ni fagforeninger går på strejke for at protestere mod manglende adgang til coronavacciner.

Havnearbejderne, der også tæller slæbebådsførere og toldere, vil strejke i 24 timer for at få regeringen til at handle og komme med en plan for at vaccinere havnearbejderne, som de ifølge fagforeningerne er blevet lovet, skriver Reuters.

Argentine oplever i øjeblikket en ny bølge af coronavirus.

"Vi har påpeget problemet og haft møder med forskellige autoriteter med henblik på at få konkrete svar på, hvordan vi kan sikre vacciner mod Covid-19 til vores arbejdere. Men vi har indtil videre ikke fået nogen konkrete svar eller løsninger," skrive fagforeningerne i en fælles meddelelse.

Argentina er verdens tredjestørste eksportør af korn, og er også en af de helt store leverandører af foder til grise og fjerkræ i Europa. Havnen i Rosario står for omkring 80 pct. af landets eksport af tørlastvarer, og havnen var i sidste måned ramt lignende strejker for at få havnearbejderne vaccineret.

"Vi vil ikke være i stand til at fortøje og løsne fragtskibene, så det vil påvirke lastningen af skibene," siger Guillermo Wade, direktør for Argentinas Chamber of Port and Maritime Activities, til nyhedsbureauet.

