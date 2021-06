Amerikansk forbrug har givet havne i LA og Long Beach den travelste periode hidtil

Højsæsonen for shippingindustrien nærmer sig, og det lægger pres på forsyningskæderne i de travle havne, der allerede har rigeligt at se til, efter coronapandemien har banket efterspørgslen i vejret.

Kombineret med mangel på tomme containere og et nyligt smitteudbrud i en stor kinesisk havn får det uge efter uge raterne til at stige til gavn for de store containerrederiers indtjening.

Alt imens ser de amerikanske forbrugere ikke ud til at skrue ned for varebehovet, og det har i maj måned givet havnene ved Los Angeles og Long Beach i USA den travleste måned hidtil, skriver shippingorganisationen Bimco i en analyse.

Her håndterede håndterede havnene ved San Pedro Bay på den amerikanske vestkyst 1,9 mio. tyvefodscontainere (TEU), hvilket ifølge Bimco var den 11. måned med rekord i træk.

"Endnu en måned med rekordhøjt detail-salg i USA i marts - når man ser på det ujusteret - tyder på, at mens den amerikanske økonomi genåbnes og services bliver mere tilgængelige, fortsætter efterspørgslen efter varer med at være stærk," siger Peter Sand, chefanalytiker for shipping hos Bimco.

"Forhandlere kæmper lige nu for at følge med, og forsinkelserne med at få sendt deres varer fortsætter med at skabe markante forstyrrelser i de akutte forsyningskæder," tilføjer han.

I maj måned sidste år håndterede havnene 1,2 mio. teu, mens de til sammenligning håndterede 1,4 mio. teu i maj 2019, hvilket var før udbruddet af coronavirus.

"Alle havne i USA skal fortsætte med at løbe hurtigt for at følge med, mens højsæsonen begynder at puste dem i nakken," skriver Bimco.

