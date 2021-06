Antallet af omdirigerede skibe ved kinesiske storhavne vokser

Coronasmitten, der lige nu fortsat udvikler sig i Sydkina, har skabt yderligere problemer og flaskehalse i containerindustrien. På bare få dage har situationen udviklet sig drastisk.

Det fremgår af en opdatering fra Maersk, der lige nu har 40 skibe, der ellers skulle have anløb til havnene i Sydkina, men i stedet er blevet omdirigeret eller forsøgt at laste til andre skibe. For bare tre dage siden lød meldingen, at der blot var tale om "flere" skibe.